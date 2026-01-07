На омских трассах появится высокоскоростной интернет для водителей

Президент подписал решение о подключении к LTE шести участков федеральных дорог.

В Омской области планируют подключить несколько участков федеральных дорог к LTE, чтобы водители и пассажиры могли пользоваться быстрым мобильным интернетом. Соответствующее решение подписал президент России Владимир Путин, работы должны завершиться к концу 2030 года.

– В Омской области создана межведомственная рабочая группа, задача которой – обследовать определенные участки федеральных дорог на предмет наличия инфраструктуры для установки вышек связи, – пояснили в правительстве.

До конца 2030 года высокоскоростной мобильной связью будут обеспечены шесть участков федеральных трасс. В Москаленском районе это участки трассы Р-254 Иртыш длиной 10,7 и 7,6 км, в Калачинском районе – 9,7 и 11,4 км той же трассы, а в Тюкалинском районе – 1,4 км (496-й километр) и 6,4 км (512-й километр) на трассе Р-402.

Напомним, что в конце года в Омске расширили список интернет-сервисов, доступных в зоне ограничений.