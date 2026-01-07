В Омской области пожилую женщину не смогли привить после укуса собаки

В районной больнице не оказалось вакцины от столбняка.

omskinform.ru

В одном из муниципальных районов Омской области возникла проблема с доступностью вакцины от столбняка. Об этом сообщила жительница рабочего поселка Крутинка, обратившаяся в чат телеграм-канала регионального министерства здравоохранения.

– Почему в ЦРБ нет вакцины от столбняка? Привезли сегодня очень пожилую женщину – ее укусила собака. А ей говорят: «Езжайте в город, у нас нет вакцины», – написала омичка, указав на Крутинскую ЦРБ.

На обращение отреагировали в Министерстве здравоохранения Омской области. В ведомстве пояснили, что препарат временно отсутствует из-за того, что на неоднократные торги по его закупке не заявлялись поставщики.

– В настоящее время в районе выстроена маршрутизация пациентов, нуждающихся в вакцинации, в городские больницы. Пациенты доставляются туда и обратно служебным транспортом и обеспечиваются направлением, – сообщили в минздраве.

Кроме того, в министерстве уточнили, что женщина, о которой шла речь в обращении, уже направлена в город для проведения вакцинации и после процедуры будет доставлена домой.

Напомним, что в октябре прошлого года омские родители заявляли, что опасаются дефицита эффективной вакцины от столбняка.