«Я верю в свою систему»: Буше прокомментировал сложную победу над «Ак Барсом»

Тренер заявил, что к прошедшей игре «ястребы» не готовились по-особенному.

Фото: hawk.ru

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше прокомментировал победу своей команды над казанским «Ак Барсом» со счетом 2:1. Специалист заявил, что уверен в своем стиле игры и не намерен его менять.

– Нужно ли продолжать играть в 11 нападающих? Знаете, после 30 лет работы, после того как я стал чемпионом с «Тампой» таким образом, я не буду передумывать и менять свой стиль работы. Я верю в свою систему, – сказал Буше.

Тренер подчеркнул, что не выделяет отдельных соперников для дополнительной психологической подготовки. Он предпочитает адаптироваться к ситуации и поддерживать команду независимо от уровня противника.

– Чаще мне наоборот, нужно успокаивать игроков, потому что когда эмоции и так выкручены на максимум не надо добавлять, когда стакан полный – можно перелить. Мы по-другому не подходили к этой игре, – добавил канадец.

Отметим, что следующий матч «Авангард» проведет 8 января против «Металлурга». Игра пройдет в Магнитогорске, после чего «ястребы» вернутся в Омск.