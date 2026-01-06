Омские зеки стали зарабатывать вдвое больше

За три года средняя зарплата омских осужденных выросла более чем на 50 %

Осужденные, привлеченные к труду в учреждениях УФСИН Омской области, получают среднюю зарплату в размере 11,2 тыс. рублей. За последние три года их доходы увеличились более чем наполовину: в 2024 году средний заработок составлял около 9 тыс. рублей, а в 2023-м – 7,2 тыс. рублей, сообщает РБК Омск со ссылкой на УФСИН России по Омской области.

Согласно данным ведомства, 99 % отбывающих наказание вовлечены в трудовую деятельность. На конец года продукция, произведенная заключенными, оценивалась в 780 млн рублей.

В течение первых одиннадцати месяцев 2025 года учреждения регионального УФСИН заключили контракты с коммерческими структурами на общую сумму 623,95 млн рублей. Заключенные изготавливают швейную продукцию, изделия из дерева и металла, сельскохозяйственную продукцию и занимаются переработкой полиэтилена.

Ранее сообщалось, что в ЛИУ-2 УФСИН России по Омской области начали производить утепленные жилеты для бюджетных учреждений здравоохранения региона.