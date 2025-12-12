Омск-Информ
·Общество

Омские зеки согревают медиков

Такие занятия способствуют социализации заключенных.

В лечебно-исправительном учреждении № 2 УФСИН России по Омской области налажено изготовление утепленных жилетов для здравоохранительных учреждений региона. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН.

Благодаря новому заказу организованы дополнительные рабочие места для пяти осужденных, прошедших специальное обучение. Для них эта работа служит инструментом социализации, помогает освоить востребованную профессию, обрести ценные трудовые навыки и привыкнуть к дисциплине, что облегчает возвращение к обычной жизни после освобождения, рассказали в службе.

Производство изделий осуществляется под контролем опытных специалистов учреждения. Основная цель проекта – обеспечить сотрудников здравоохранения качественной одеждой, способствовать трудовой адаптации осужденных и развивать производственные мощности учреждения.

