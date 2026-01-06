В Омской области продлили ограничение движения на трассах из-за метели

Их должны были снять в 15:00.

Фото: vk.com/55gibdd

На федеральных трассах Омской области продлили ограничения для движения транспорта до 18:00 сегодняшнего дня. Напомним, что их ввели сегодня утром из-за неблагоприятных погодных условий.

Отметим, что ограничения распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси и большегрузы. До вечера им нельзя двигаться по трассе Тюмень – Омск с 375-го по 611-й километры, трассе Челябинск – Новосибирск на отрезке с 655-го по 805-й километры и по Южному обходу Омска с 781-го по 821-й километры трассы.

Как уточнили в минтрансе Омской области, запрет продолжит действовать в связи с мокрым снегом, метелью, ветром с порывами более 15 м/с и ухудшением видимости менее 200 метров.