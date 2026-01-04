Омск-Информ
·Общество

На СВО погиб стропальщик из Омской области

Сергей Лавров пробыл в зоне конфликта всего месяц.

Сегодня, 4 января, администрация Усть-Ишимского района Омской области сообщила о прощании с земляком, погибшим на СВО.

Траурная панихида состоится 5 января в селе Никольск. Погиб 33-летний Сергей Лавров.

Боец окончил Никольскую среднюю школу. Последнее время работал стропальщиком вахтовым методом на севере.

Подписал контракт в феврале 2025 года, службу проходил в звании старшего наводчика взвода минометного мотострелкового батальона. Погиб 21 марта 2025 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

