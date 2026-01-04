«Только не алкоголь»: омский медик рассказал, как не замерзнуть в морозы

Врач-хирург Евгений Захаров дал советы, как избежать серьезного обморожения.

Фото: vk.com/55gibdd

Врач-хирург Омской ЦРБ Евгений Захаров рассказал, как пережить морозные дни. Несмотря на то что все праздничные новогодние выходные дневные температуры будут держаться на комфортных отметках, вечерами и ночами будет зябко, до –20…–25 градусов.

По словам медика, нужно одеваться по погоде: при малейших намеках на морозы обязательны теплая обувь, несколько слоев одежды и шерстяные носки. При этом медик предостерег от согревания спиртными напитками.

Фото: t.me/minzdrav_55

– Миф о том, что алкоголь греет, уносит жизни каждую зиму. На самом деле спиртное создает иллюзию тепла, но на деле ускоряет его потерю и блокирует сигналы тревоги от тела, – заявил Евгений Захаров.

Морозы опасны для пожилых людей с анемией и нарушением микроциркуляции кровообращения. Ребенка стоит одевать на улицу по погоде, уделяя внимание ушам и шее, это основная зона риска.