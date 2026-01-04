В омском аэропорту подняли стоимость парковки

В целом цены подскочили на кратковременное пребывание. И за нахождение машин на стоянке без обращения в сервисный центр.

omskinform.ru

С нового года в омском аэропорту подорожала парковка. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

Согласно прейскуранту, первый час парковки вырос в цене с 250 до 300 руб., при этом первые 15 минут стоянки остались бесплатными.

За нахождение на парковке более часа, но менее двух часов нужно заплатить 550 рублей. Раньше водители отдавали за эту опцию 500 рублей. Каждый следующий час обойдется в 150 рублей, как и раньше.

Последний раз цены за нахождение на стоянке омского аэропорта менялись 16 декабря 2024 года.

Подорожало и длительное пребывание машин на парковке. Для этого надо обратиться в сервисный центр. Без обращения стоимость стоянки в первые сутки обойдется в 2 тыс. рублей и последующие – по 1 тыс. рублей. Ранее эти опции обходились вдвое дешевле.

Цены на длительную стоянку на двух платных парковках остались прежними. Первые и вторые сутки на парковке Р1, которая находится в 50 м от терминала B, стоят 700 рублей, начиная с третьих суток – 450 рублей.

На парковке Р2, которая находится слева от международного терминала и в 200 м от терминала внутренних линий, первые и вторые сутки обойдутся в 450 рублей, последующие сутки – в 350 рублей. Цена длительной стоянки для мотоциклов также не изменилась. В случае обращения в сервисный центр каждые сутки обойдутся в 200 рублей.

Платная парковка в омском аэропорту рассчитана на 239 мест. Бесплатная парковка находится в районе терминала А и предполагает 191 место.