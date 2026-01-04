Трамп выразил свое отношение к СВО

Президент Америки недоволен всеми сторонами конфликта на Украине.

Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на пресс-конференции в своей резиденции во Флориде выразил отношение к СВО. Лидер страны дал понять, что эта тема сейчас волнует его больше всего.

– Я не в восторге от Путина, – сказал Трамп, имея в виду небыстрые переговоры по урегулированию конфликта. А именно отсутствие оперативности с российской стороны.

Президент США не предполагал, что решение вопроса настолько затянется. Тем более что СВО началась при его предшественнике и о многих деталях лидер оказался не в курсе. Однако отметил прогресс в переговорах.