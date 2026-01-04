Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Омич заживо сгорел в собственном автомобиле

Тело обнаружили в гараже.

В ночь со 2 на 3 января в Омске, в поселке Магистральном на улице Молодежной, стало известно о возгорании гаража. Внутри гаража находился автомобиль.

После тушения пожара обнаружено тело владельца машины. Тело сильно обгорело.

·Происшествия

Омич заживо сгорел в собственном автомобиле

Тело обнаружили в гараже.

В ночь со 2 на 3 января в Омске, в поселке Магистральном на улице Молодежной, стало известно о возгорании гаража. Внутри гаража находился автомобиль.

После тушения пожара обнаружено тело владельца машины. Тело сильно обгорело.