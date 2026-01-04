Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Омский «Авангард» после мини-каникул ждет горячее сибирское дерби

«Ястребы» сыграют против «Сибири».

Сегодня, 4 января, закончились мини-каникулы у омского «Авангарда». Команда сыграет со своим принципиальным соперником – новосибирской «Сибирью».

Гостевой матч сибирского дерби обещает быть по-настоящему жарким. Сейчас «Авангард» занимает третью строчку в турнирной таблице Востока.

Игра начнется в 16:30 по омскому времени.

·Спорт

Омский «Авангард» после мини-каникул ждет горячее сибирское дерби

«Ястребы» сыграют против «Сибири».

Сегодня, 4 января, закончились мини-каникулы у омского «Авангарда». Команда сыграет со своим принципиальным соперником – новосибирской «Сибирью».

Гостевой матч сибирского дерби обещает быть по-настоящему жарким. Сейчас «Авангард» занимает третью строчку в турнирной таблице Востока.

Игра начнется в 16:30 по омскому времени.