·Общество

В Омске стремительно дорожает бензин

АИ-95 близится к 64 рублям.

В первые дни нового, 2026 года омичи столкнулись с неприятным сюрпризом – рост цен на бензин фиксируют третий день подряд. Так, топливо популярной марки АИ-95 стоит почти 64 рубля.

Стоимость топлива ежедневно увеличивается на 10–20 копеек за литр.

Эксперты пока не говорят, какие именно факторы в большей степени повлияют на цены на АЗС в 2026 году. Однако заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы Юрий Станкевич среди основных называет рост налоговой нагрузки через акцизы, а также санкционную нагрузку на отрасль.

