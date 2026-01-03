Омск-Информ
·Общество

На мосту у Телецентра в Омске все праздники расширяют пешеходник

О ходе работ рассказал мэр Сергей Шелест.

На мосту им. 60-летия ВЛКСМ совмещенные опоры освещения и контактной сети устанавливают рабочие. Чтобы увеличить полезную ширину нового пешеходного тротуара, конструкции размещают на специальные выносные консоли за пределы сооружения.  

– Монтаж всех 26 опор на этой половине моста планируется закончить в новогодние каникулы. Капремонт объекта, напомню, продолжается по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», – сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Параллельно подрядчик – компания «Стройтраст» продолжает укладывать тротуарные плиты, завозит барьеры и перила.

