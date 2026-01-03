Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

У защитника омского «Авангарда» Чистякова родился сын

В хоккейном клубе «Авангард» поделились радостной новостью.

У 24-летнего защитника «Авангарда» Семена Чистякова родился сын. О пополнении в семье сообщили в омском клубе.

– В большой ястребиной семье прибавление! Знакомьтесь: Чистяков Александр Семенович. Рост 56 см, вес 3972 г, судя по всему, будущий нападающий. Здоровья малышу и родителям! – написано в посте ХК «Авангард».

 Добавим, что Семен Чистяков завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда».

·Спорт

У защитника омского «Авангарда» Чистякова родился сын

В хоккейном клубе «Авангард» поделились радостной новостью.

У 24-летнего защитника «Авангарда» Семена Чистякова родился сын. О пополнении в семье сообщили в омском клубе.

– В большой ястребиной семье прибавление! Знакомьтесь: Чистяков Александр Семенович. Рост 56 см, вес 3972 г, судя по всему, будущий нападающий. Здоровья малышу и родителям! – написано в посте ХК «Авангард».

 Добавим, что Семен Чистяков завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда».