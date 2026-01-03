Омская область поставила рекорд в праздничном тираже «Новогодний миллиард»

Из 200 тысяч билетов выигрышными оказались почти столько же.

В тираже «Русского лото», состоявшемся под названием «Новогодний миллиард», омичи выиграли 41 408 666 рублей. Из почти 200 тысяч билетов, купленных в Омской области, выигрышными оказались 199 879, что стало частью общероссийского рекорда.

Самая большая сумма в истории отечественной государственной лотереи была разыграна на этот раз – это 4 247 063 723 рубля. Главный приз в размере 1 млрд рублей был разделен между тремя счастливчиками. Ими оказались жители Свердловской, Новосибирской и Тюменской областей. 100 млн рублей выиграл житель Липецкой области и еще 98 лотерейных миллионеров.

В гослото напоминают, что все выигрыши от 15 тыс. рублей выплачиваются после проведения обязательной идентификации победителя.