·Общество

Дадут по миллиону: в Омской области стартует программа «Земский тренер»

Проблему привлечения новых кадров на село решают в регионе за счет денежной мотивации.

С 2026 года в Омской области стартует программа «Земский тренер». Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Омской области, специалисты сферы физической культуры и спорта при переезде в сельские районы и малые города получат 1 млн рублей.

– Денежное поощрение будет доступно специалистам, занимающим должности инструкторов и тренеров различной направленности, включая адаптивную физическую культуру и спорт, фитнес-инструкторов, спортсменов-инструкторов, старших и обычных тренеров-преподавателей, а также специалистов по организации физкультурно-спортивных мероприятий, – сообщается в релизе.

В регионе уже действует ряд подобных программ – «Земский учитель» и «Земский доктор». Их задача – привлечение квалифицированных специалистов в населенные пункты численностью до 50 тысяч человек. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Кадры» и государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

