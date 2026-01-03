Вернуть советские антиалкогольные меры предлагают в Общественной палате

Борьбу с алкоголизмом предлагают вести, используя исторический опыт.

В СССР благодаря антиалкогольной кампании снизилась мужская смертность и повысилась рождаемость – такие данные привел председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии и защите традиционных ценностей Сергей Рыбальченко. В интервью ТАСС он сказал, что государству следует использовать лучшие наработки прошлых лет для борьбы с алкоголизацией населения.

Началась кампания против «зеленого змия» в мае 1985 года, водку стали производить меньше, цены выросли, были введены временные ограничения на продажу спиртного: с 14 до 19 часов. К тому же усилились штрафы за распитие алкоголя в общественных местах и на рабочем месте.

Правда, у кампании были и негативные последствия, Рыбальченко призвал не игнорировать их. В пример привел рост числа отравлений суррогатами и необоснованную вырубку виноградников.

В Омской области временной запрет на продажу алкоголя существует, к тому же в День трезвости его вообще не продают.