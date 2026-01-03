В Росгвардии рассказали, сколько раз спасали омских медиков от пациентов-дебоширов

В Омской области кнопками тревожной сигнализации оснащено 114 машин скорой помощи.

Росгвардия

Более 370 раз медицинские работники в Омской области обращались в Росгвардию, используя кнопки тревожной сигнализации. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Омской области.

– Во время выездов задержан 31 нарушитель, – отметили в ведомстве.

В большинстве случаев медики нажимают тревожную кнопку, чтобы обезопасить себя при оказании помощи нетрезвым пациентам.

– В таких случаях росгвардейцы сопровождают автомобили скорой помощи до больницы, – рассказал офицер ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Омской области» Евгений Исаев.

В 2025 году тревожными кнопками оборудовали пять автомобилей районных станций скорой помощи: в Черлаке, Кормиловке, Москаленках и Одесском. Всего в Омской области кнопками тревожной сигнализации оснащено 114 машин скорой помощи.