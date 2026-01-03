Омск-Информ
·Происшествия

Лоб в лоб: четверо пострадали в ДТП в Кировском округе города Омска

Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии с участием иномарок.

В Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кировском округе около 21.30 часов 2 января. Установлено, что 20-летний водитель автомобиля «Ниссан» на улице Мельничной в районе дома № 73 выехал на полосу встречного движения, его автомобиль врезался в «тойоту» под управлением мужчины 1971 г. р.

– В результате ДТП оба водителя, а также пассажиры автомобиля «Тойота» – женщина 1984 и девушка 2014 г. р. – доставлены в медицинское учреждение, сообщают в ГАИ.

Все обстоятельства ДТП выясняются, причины будут названы после проверки.

