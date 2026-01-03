Самолет во вьетнамский Камрань не смог вылететь из Омска вовремя

В аэропорту им. Карбышева фиксируют задержки рейсов.

Сегодня, 3 января, рейсы из аэропорта в Омске были задержаны на несколько часов. Один из них – в Камрань (Вьетнам), который должен был вылететь в 00.50, однако самолет взлетел в 2:50. Как NGS55.RU рассказали в пресс-службе аэропорта, это связано с решением авиакомпании.

Напомним, что полетная программа в Вьетнам стартовала в октябре 2025 года, продлится она до весны 2026-го. Доступны билеты на прямой рейс в составе турпакета.

Был задержан вылет самолета в казахскую Астану, перенесены вылеты шести самолетов в Москву из-за задержки рейсов из столицы. С опозданием покинули Омск самолеты в Санкт-Петербург.