Дорога «Омск – Тюмень» продолжает оставаться смертельно опасной

Скончалась 10-летняя девочка, которая днем 2 января попала в ДТП на омско-тюменской трассе

ГАИ по Тюменской области

ГАИ Тюменской области сообщила, что жертв аварии, произошедшей 2 января на трассе Омск – Тюмень, стало больше. Скончалась 10-летняя пассажирка одного из автомобилей, попавших в ДТП на 173-м километре федеральной автодороги в Омутинском округе. Ранее сообщалось об одном погибшем и троих детях с травмами.

– Столкнулись «Лада» и «Форд», предварительно, водитель «Лады» выехала на встречную полосу. Оба автомобиля отбросило в кювет. Одну из оборвавшихся запчастей отбросило на автомобиль «Хонда», который тоже съехал из-за этого в кювет, – сообщили в ГАИ.

Установлено, что 32-летняя водитель со стажем за рулем три месяца перевозила из Тюмени в Ишимский район двух племянников. Предварительно сообщалось, что погиб один человек – водитель, затем стало известно о гибели 10-летней девочки, 13-летний мальчик попал в реанимацию. Ранения получили водитель и пассажирка «Форда».