Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов попал в команду звезд КХЛ

Hawk.ru

Объявлены лучшие игроки Континентальной хоккейной лиги по итогам декабря 2025 года. В команду звезд попал Дамир Шарипзянов из «Авангарда», в статусе защитника он показал наилучшие результаты: за семь матчей декабря набрал 8 очков.

Ему под стать стал защитник Даниил Пыленков из московского «Динамо», нападающие Никита Гусев из «Динамо» (Москва), Кирилл Семенов из «Ак Барса» и Рид Буше из «Автомобилиста». Лучшим вратарем стал Дмитрий Гамзин из ЦСКА. Из новичков отметили Александра Жаровского из «Салавата Юлаева».

Сейчас в Западной конференции КХЛ лидирует «Динамо» (Минск). В Восточной – «Металлург» из Магнитогорска.