Туманы и мороз до – 16 °C: чего ждать от погоды в Омской области

Первые выходные дни 2026 года будут без метеосюрпризов.

omskinform.ru

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области в субботу, 3 января, днем будет −8 °C… −13 °C. Переменная облачность, местами будет идти снег. Утром – туман, днем – изморозь, на дорогах снежный накат, гололедица. Ночью будет −14 °C… −19 °C, местами столбик термометра покажет −24 °C Ветер будет юго-восточный, южный, 3–8 м/с.

В воскресенье, 4 января, синоптики обещают в регионе днем −14 °C… −19 °C. Вновь будет то солнечно, то пасмурно. Утром – туманно, на дорогах гололедица. Ночью температура −15 °C. Ветер северо-западный, 3–8 м/с.

Кстати, зимние туманы, в отличие от летних, могут дольше сохраняться, что ухудшает видимость на дорогах. Учитывайте это при поездках в ранние часы.