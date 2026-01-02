Омск-Информ
·Общество

В центре Омска внезапно отключилось электричество

Что именно произошло, пока неизвестно.

Сегодня в Омске снова отключился свет. Как рассказали омичи в соцсетях, это произошло в разных районах города.

– Отключено электричество в центре города. От Ленинградского моста до Оми, – сообщил один из горожан.

По словам горожан, отключение в этом районе уже второе за неделю. В комментариях еще один омич отметил, что света нет и в районе парка 30-летия ВЛКСМ и улицы 20 лет РККА.

