Омич припарковался возле мусорки и лишился машины

Пострадали несколько автомобилей.

Фото: vk.com/inci55

Житель Омска рассказал в соцсетях о пожаре, который произошел минувшей ночью на Зеленом бульваре. По словам автора поста, неизвестные подожгли мусорные баки, и огонь перекинулся на автомобили.

– Приблизительно в 5:30 часов утра произошел поджог мусорных баков во дворе дома по адресу: бульвар Зеленый, 10/1, – рассказал омич.

Пожарная машина приехала на вызов, но ущерба избежать не удалось. Теперь пострадавшие ищут свидетелей или записи с видеорегистраторов.

Автор отмечает, что поджог был не единичный.