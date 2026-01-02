Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Омичка разгромила новогоднюю елку в подъезде

Чем ей не угодило праздничное дерево, неизвестно.

Жительница Центрального округа Омска разгромила елку в подъезде. Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения на лестничной клетке, и видео появилось в соцсетях.

– Гринч уже среди нас. Не понравилась новогодняя елка, которую украсили жильцы на 1-м этаже, – сообщает автор поста.

Судя по видео, женщина несколько раз пнула дерево.

·Происшествия

Омичка разгромила новогоднюю елку в подъезде

Чем ей не угодило праздничное дерево, неизвестно.

Жительница Центрального округа Омска разгромила елку в подъезде. Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения на лестничной клетке, и видео появилось в соцсетях.

– Гринч уже среди нас. Не понравилась новогодняя елка, которую украсили жильцы на 1-м этаже, – сообщает автор поста.

Судя по видео, женщина несколько раз пнула дерево.