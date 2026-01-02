Восемь человек пострадали: за год в Омске сгорело больше 200 машин

Один из водителей погиб.

МЧС

По данным МЧС, в 2025 году в Омской области горели 206 автомобилей. На этих пожарах погиб 1 человек, еще 8 получили травмы.

Как сообщают спасатели, более 90 % возгораний машин произошли из-за нарушений правил устройства и эксплуатации транспортных средств.

Сотрудники МЧС советуют автовладельцам следить за состоянием автомобиля, вовремя проводить техобслуживание, не использовать самодельные или не предназначенные для прогрева автомобиля устройства и иметь в машине огнетушитель.