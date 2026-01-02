Омск-Информ
·Происшествия

На трассе в Омской области сгорел грузовик

Десять человек тушили его полчаса.

Вчера, 1 января, на трассе Тюмень – Омск прямо в пути загорелся грузовик. Это произошло в 19:05 на 460 км в Тюкалинском районе.

На место происшествия выезжали 10 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. Они ликвидировали открытое горение уже в 19:35.

Площадь пожара составила 26 кв. м. Его причину выясняют дознаватели.

