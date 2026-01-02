Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Омич сломал ключицу на городском новогоднем мероприятии

Мужчина поскользнулся.

Омич сломал ключицу на «Зимнем Любинском». Об этом мужчина рассказал в соцсетях.

– Не были посыпаны дороги песком, многие падали, и я не исключение. Перелом ключицы, почему дорожные службы не посыпают дорожки песком, знают же, что людей будет много, – пожаловался омич.

Отметим, что омичи жалуются на скользкие тротуары по всему городу.

·Происшествия

Омич сломал ключицу на городском новогоднем мероприятии

Мужчина поскользнулся.

Омич сломал ключицу на «Зимнем Любинском». Об этом мужчина рассказал в соцсетях.

– Не были посыпаны дороги песком, многие падали, и я не исключение. Перелом ключицы, почему дорожные службы не посыпают дорожки песком, знают же, что людей будет много, – пожаловался омич.

Отметим, что омичи жалуются на скользкие тротуары по всему городу.