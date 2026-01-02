Лжесотрудник ФСБ в кителе с погонами похитил у омичек 2 миллиона

Он якобы спасал женщин от уголовного дела.

Две сестры, работницы омских учреждений культуры, стали жертвами мошенников. Женщины, 55 и 60 лет, отдали мошенникам 2 млн рублей.

Как сообщили в полиции, сначала аферисты позвонили старшей и запросил код из СМС. Якобы это был номер накладной. После этого женщине пришло сообщение о взломе ее личного кабинета на портале «Госуслуги» и оформлении доверенности, позволяющей распоряжаться ее деньгами. В сообщении был указан номер горячей линии, по которому позвонила омичка.

Женщину соединили якобы с сотрудником Госкомнадзора. Потом с сотрудником ФСБ. Они сообщил, что доверенность получил иноагент и деньги пойдут на финансирование экстремистской организации. Омичке же грозит уголовное дело.

Лжеследователь ФСБ в кителе с погонами вышел на видеосвязь с женщиной, показал ей документы с печатями и уговорил перевести 1,8 млн рублей на чужой счет.

– Собеседники сообщили: в первые дни нового года банки работать не будут, поэтому они выйдут на связь 3 января и продолжат спасать женщин от обвинения в госизмене, – сообщили в полиции.

Оставшись без связи с мошенниками, женщины поняли, что их обманули.