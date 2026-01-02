В Омске снова задерживают самолеты

Опоздания достигают пяти часов.

Сегодня, 2 января, в Омском аэропорту произошли задержки рейсов. С опозданием отправились рейсы в Москву и Санкт-Петербург.

Самолет «Уральских авиалиний» в столицу отправился не в 6:35, а в 11:45. Борт для этого рейса поздно прибыл в Омск. Всего задержались пять рейсов в Москву и один в Санкт-Петербург.

Отметим, что сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в своем ТГ-канале сообщил о беспилотниках над столицей. Из-за этого самолеты из московских аэропортов не могли улететь вовремя, и сбилось расписание полетов и в других городах.