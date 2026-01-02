В Омске решили обанкротить частного перевозчика

У налоговой есть вопросы к деятельности предприятия.

пресс-служба мэрии Омска

В последний рабочий день минувшего года, 30 января, Арбитражный суд Омской области зарегистрировал требование межрайонной налоговой инспекции № 7 о банкротстве «Автотранспортного предприятия № 1». Дело начнут рассматривать в этом году.

Напомним, ООО «АТП № 1» зарегистрировали 1 июня 2005 года. Компания занимается грузовыми и пассажирскими перевозками. Генеральным директором и единственным учредителем предприятия является Виктор Шмачилин.

Отметим, что в 2021 году в связи с истечением срока давности Шмачилина освободили от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с деятельности «АТП № 1». В 2022 году на него возбудили второе уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, но бизнесмен погасил долг до суда. Летом 2025 года трудовая инспекция выдала предпринимателю предписание с требованием погасить долг перед работниками.