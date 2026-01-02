Шелест оценил ремонт в омской спортшколе № 28

В одном из филиалов спортивной школы № 28 завершился ремонт спортивного зала и раздевалок. Современное напольное покрытие и новое освещение создают комфортные и безопасные условия для тренировок, что, безусловно, способствует достижению высоких результатов. Завершенный ремонт спортзала оценил мэр Омска Сергей Шелест.
– Работы проведены благодаря нашим друзьям и партнерам – АО «Транснефть – Западная Сибирь». Выражаю искреннюю благодарность руководителю предприятия Олегу Вячеславовичу Чепурному за реализацию подобных проектов. Отмечу, что в спортивной школе № 28 сегодня занимаются порядка 1000 юных омичей. Занятия проводятся по 11 направлениям, среди которых дзюдо, самбо, рукопашный бой и другие виды единоборств, – отметил Шелест в своем телеграм-канале.
Компания поддерживает спортшколу уже 6 лет. За это время открыта многофункциональная спортивная площадка, модернизирован уличный спортивный комплекс, обновлен инвентарь для тренировок, произведена замена окон и ремонт еще одного спортивного зала.