·Происшествия

Мошенники в Новый год украли у омички 3 миллиона

Женщине пришлось идти в полицию утром 1 января.

По данным полиции, за минувшие сутки в Омской области случилось 1137 преступлений и происшествий. Следователи возбудили 17 уголовных дел. В том числе в регионе произошло 5 дистанционных хищений денег.

Одной из жертв мошенников стала 48-летняя жительница Кировского округа. Она общалась с аферистами 5 дней и в результате перевела 3 млн рублей якобы на безопасный счет. О том, что ее обманули, омичка поняла 1 января, и обратилась в полицию.

