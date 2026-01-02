Омск-Информ
Общество

В Омске будет снежно: синоптики рассказали о погоде на сегодня

Вместе с тем в регионе будет тепло.

Сегодня, 2 января, в Омской области будет –6...–11 градусов. Возможен ветер порывами до 14 м/с. Местами пройдет небольшой снег.

– В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения. На дорогах местами снежный накат, гололедица, – сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Отметим, что уже завтра в регионе будет немного холоднее, до –15 градусов.

