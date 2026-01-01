К новогоднему столу россияне скупили весь кумыс

В преддверии года Огненной Лошади возрос спрос на традиционный напиток из кобыльего молока.

Почти вдвое с 2023 года возрос спрос на кумыс, продажи его достигли 1,3 млн литров за 2025 года.

Кроме того, возросло и количество продавцов традиционного напитка из кобыльего молока на 35 % – с 1312 до 1771. Об этом пишет телеграм-канал «База».

Впереди всех Башкирия, эта республика третий год подряд первая по продажам – 155,27 литра на 1 тыс. человек, на втором месте Якутия – 73,11 литра на 1 тыс. человек, Ямал на третьем – 46,49 литра на тысячу.

В Омской области в свое время было несколько кумысных ферм, сегодня нацеленных на промышленное производство кисломолочного продукта нет.