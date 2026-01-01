Омск-Информ
·Общество

Губернатор Омской области выразил соболезнования родным погибших в Херсонской области

В результате удара по кафе в Хорлах погибли 24 человека

Губернатор Омской области Виталий Хоценко выразил соболезнования родным и близким погибших после атаки украинских беспилотников на Херсонскую область. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

– Атака на мирных жителей Херсонской области в разгар праздника – очередное чудовищное преступление киевского режима. От всех омичей и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, раненым желаю скорейшего выздоровления. Враг будет разбит! Победа будет за Россией! – отреагировал глава региона.

Добавим, что в новогоднюю ночь кафе и гостиница на побережье Черного моря в Херсонской области подверглись атаке беспилотников ВСУ, в том числе с зажигательной смесью, вспыхнул пожар, погибли 24 человека, в том числе ребенок.

