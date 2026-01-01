Перевод самому себе с карты на карту может насторожить банк

Новый перечень признаков мошеннических переводов начал действовать в России.

Фото: Freepik.com

С 1 января 2026 года в России начал действовать новый перечень признаков денежных переводов, которые могут совершаться под действием мошенников. Один из них – перевод самому себе с карты на карту с последующим переводом третьим лицам, а также комбинация двух действий – перевод более 200 тыс. руб. самому себе через Систему быстрых платежей (СБП) с последующей отправкой денег другому.

К тому же если произошла смена мобильного номера в банковском приложении или на «Госуслугах» менее чем за 48 часов до момента перевода денежных средств и т.д. Всего в таком перечне 12 признаков. РБК публикует все.

Если хоть одно действие будет банком определено из перечня, то операция будет приостановлена на два дня.