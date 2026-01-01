С 1 января долю мигрантов в стройотрасли в России сократили, но не в Омске

Лимит в 50 % начал действовать в большинстве регионов.

МВД России по Омской области

Долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельности, в том числе в строительстве, с 1 января 2026 года снизят с 80 % до 50 % – таково было решение федерального Минтруда. За нарушение квот предусмотрены денежные штрафы,либо временная приостановка деятельности.

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков сказал на это, что нововведение может привести к росту кадрового голода, в особенности на позициях неквалифицированного персонала. Он прокомментировал РИА «Недвижимость» ситуацию.

– Влияние снижения квот на мигрантов в строительной отрасли не должно быть существенным, так как основная масса мигрантов в строительной отрасли – это граждане Узбекистана и Таджикистана, которые получают патенты и на которых снижение квот не распространяется. Но в целом сокращение доли мигрантов может осложнить работу строительных компаний, – отметил он.

Привлечение мигрантов в период пиковой нагрузки на отрасль Глушков считает необходимой.

Добавим, что введенный лимит по квотам на мигрантов не распространяется на 21 регион России с большим объемом строительных работ – это в ДНР, ЛНР, Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Ленинградской, Херсонской областях и в Санкт-Петербурге.

При этом квота в Омске, на Камчатке, Ямале и в Югре остались на прежнем уровне – 80 %, в Астраханской и Магаданской области – 70 %. В Дагестане она равно 30 %.