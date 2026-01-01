Омск-Информ
·Общество

Городские службы Омска вышли на борьбу с последствиями мощного новогоднего снегопада

Автолюбителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах.

Мэр города Омска Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале, что омские дорожники трудятся без выходных и праздников. Уже ночью 1 января они вышли на борьбу с последствиями обильного снегопада, который обрушился на город в новогоднюю ночь.

– После довольно сильного снегопада специалисты обрабатывали дороги, мосты, путепроводы противогололедными материалами, прометали проезжую часть, – сообщил Сергей Шелест. – Сегодня продолжим уборку города. Совместно с ГАИ держим на контроле состояние улично-дорожной сети.

 Дежурные подразделения Управления дорожного хозяйства и благоустройства будут работать во все дни новогодних каникул.

