«Мы едины в преданной любви к России»: появилось новогоднее обращение Путина к россиянам

Президент отметил, что сплоченность народа определяет суверенитет и безопасность Отечества.

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин традиционно поздравил жителей страны с наступлением Нового, 2026 года. Первыми поздравление главы государства увидели жители Камчатского края и Чукотского автономного округа.

Путин отметил, что Новый год является временем веры в лучшее, символом добра и удачи, праздником открытости сердец для любви, дружбы и милосердия. Президент выразил благодарность участникам специальной военной операции, отметив, что миллионы россиян разделяют чувства заботы и солидарности с ними.

– Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России – уверяю вас! – вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и нашу Победу! – сказал Путин.

Обращаясь ко всему народу, президент пожелал крепкого здоровья, семейного счастья, взаимопонимания и благополучия каждому россиянину. Особое внимание было уделено значению традиций, верований и памяти поколений, объединяющих страну.

– Мы встречаем его вместе с самыми близкими – с детьми, родителями, друзьями, боевыми товарищами. Даже те, кто сейчас далеко, – вы все равно рядом с нами. Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия. И непременно – любви, которая вдохновляет. Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и во всем, – отметил Путин.

Подводя итог, Владимир Путин призвал соотечественников продолжать трудиться и строить будущее своей большой семьи – единой, сильной и сплоченной России.