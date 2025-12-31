Хоценко и Артемов поздравили омичей с наступающим Новым годом

Представители власти поблагодарили земляков за вклад в развитие региона и вспомнили самые яркие моменты уходящего года.

Фото: omskportal.ru

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Законодательного собрания Александр Артемов обратились к жителям региона с новогодним поздравлением. Оно появилось на сайте правительства Омской области.

Подводя итоги 2025 года, первые лица региона подчеркнули важность поддержки фронтовиков и их семей, выразив благодарность всем, кто внес вклад в развитие области.

– Новый год – это гораздо больше, чем смена цифр в календаре. Это повод оглянуться, чтобы оценить достигнутое, и поблагодарить всех вас, кто своим трудом вносит вклад в развитие нашей области. В уходящем году мы продолжали жить под лозунгом: все для фронта, все для победы, поддерживали наших бойцов и их семьи. Для тех, кто вернулся с передовой с ранениями, открыли современный госпиталь и центр высокотехнологичного протезирования. К 80-летию Великой Победы мы обновили парк Победы и создали парк «Патриот», – говорится в поздравлении.

Особое внимание уделено статусу Омска как молодежной столицы России в 2025 году, благодаря чему было реализовано множество инициатив и проектов. Также важным событием стало достижение третьего места по объемам урожая за последние сто лет. Продуктивным был и дорожный сезон.

– Мы отремонтировали 180 км дорог, перевыполнив план нацпроекта почти на 20 %, и начали строительство стратегически важного для региона и всей страны Северного обхода Омска. Значимым событием года стал долгожданный пуск газа в Большереченском и Тарском районах, – добавили власти.

В заключение Хоценко и Артемов пожелали в наступающем году процветания каждой омской семье.

– Пусть наступающий год будет успешным, принесет удачу и благополучие и наши воины вернутся домой с победой! Желаем процветания каждой омской семье! С Новым годом, с новым счастьем, дорогие друзья! – пожелали Виталий Хоценко и Александр Артемов.

Напомним, что 2026 год Омская область проведет в статусе культурной столицы России.