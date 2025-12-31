В Омской области скончалась фельдшер скорой помощи с 20-летним стажем

Ее не стало на 48-м году жизни.

Фото: vk.com/public217105279

В Муромцевском районе на 48-м году жизни скончалась фельдшер скорой помощи Елена Федотова. Об этом сообщили представители администрации БУЗОО «Муромцевская ЦРБ» вчера, 30 декабря.

С 1994 по 1998 год Елена Владимировна училась в Омском Республиканском медицинском колледже. После его окончания работала в областной детской клинической больнице и в БУЗОО «Областная клиническая больница».

В Муромцевской районной больнице Елена Федотова проработала больше 20 лет. Причина ее смерти не сообщается.

– Важнейшие черты ее характера как медицинского работника и человека – профессионализм, открытость, доброта, участие, вежливость и огромное человеческое сочувствие к боли людей! Ее очень уважали коллеги по работе и десятки тысяч пациентов благодарны ей за спасение своей жизни! – говорится в сообщении.

С Еленой Владимировной простились сегодня, 31 декабря, в рабочем поселке Муромцево.