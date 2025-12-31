Омск-Информ
Спорт

«Они вышли, чтобы забирать матч»: защитник «Авангарда» объяснил поражение от «Барыса»

По словам хоккеиста, настрой соперника превосходил настрой «ястребов».

Защитник «Авангарда» Максим Лажуа прокомментировал поражение омской команды в матче против астанинского «Барыса». Напомним, что игра прошла вчера, 30 декабря, и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

По мнению хоккеиста, ключевым фактором поражения стала разница в настрое команд.

– Я бы не сказал, что это худший матч «Авангарда» в сезоне. Просто мы боролись не на должном уровне, а они вышли, чтобы забирать матч. Однозначно все противники имеют в матчах с нами высокую мотивацию, потому что мы идем в лидерах, нам нужно со стартового вбрасывания играть лучше, – приводит слова Лажуа «Чемпионат».

Отметим, что вчерашний проигрыш прервал пятиматчевую победную серию «Авангарда».

