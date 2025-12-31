Притворяются ради близких: только треть омичей ощущают новогоднее настроение

Согласно опросу, 39 % респондентов не чувствуют праздничной атмосферы.

Фото: Freepik.com

Исследование сервиса SuperJob выявило неоднозначное отношение омичей к предстоящим праздникам. Согласно опросу, новогоднее настроение присутствует лишь у 37 % местных жителей.

При этом 39 % респондентов признались, что не чувствуют праздничной атмосферы, а еще 15 % вынуждены ее имитировать, чтобы не расстраивать близких.

Женщины оказались более эмоционально подготовлены к празднику (42 %), в то время как мужчины чаще скрывают отсутствие радости – 19 % из них имитируют праздничный настрой.

Самыми оптимистичными стали омичи до 35 лет: 45 % из них находятся в предвкушении праздника. Среди старшего поколения этот показатель падает до 30 %.

Также аналитики отметили, что горожане с доходом от 150 тыс. рублей в месяц чаще людей с более низким доходом ощущают новогоднее настроение или имитируют его ради родных.