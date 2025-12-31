В массовой аварии с фурами на трассе под Омском погиб человек

В аварии пострадали шестеро, включая двоих детей.

Фото: vk.com/55mvd

В Тюкалинском районе Омской области полиция выясняет обстоятельства массовой аварии, унесшей жизнь человека. Инцидент произошел накануне вечером, около 19:25, на 469-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск.

По предварительным данным, 55-летний водитель фуры «МАН», следовавший в сторону Омска, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим большегрузом той же марки. В результате удара в цепочку столкновений оказались вовлечены легковой автомобиль «Киа» и грузовик «Вольво».

Водитель «вольво» скончался на месте от полученных травм. Помощь медиков потребовалась 43-летнему водителю «киа», трем его пассажирам (40-летней женщине, 15-летнему юноше и 8-летней девочке) и обоим водителям автомобилей «МАН».

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Ход проверки на контроль взяла прокуратура Омской области.