·Общество

В центре Омска сдали высотку на 140 квартир

Новостройка выросла на улице Красный Пахарь.

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового жилого дома в Центральном округе. Новостройка расположена по адресу: ул. Красный Пахарь, 2/1.

Объект представляет собой девятиэтажное здание, включая подземный, общей жилой площадью 7 578,8 кв. м. В трех подъездах дома разместилось 140 квартир: 84 однокомнатных, 42 двухкомнатные и 14 трехкомнатных.

Кроме того, в доме расположились 13 встроенных нежилых помещений коммерческого назначения площадью более 1300 кв. м. В подземном паркинге предусмотрены места для 47 автомобилей. Для бесплатной парковки оборудованы стоянки на улице. Там можно разместить 108 машин.

Застройщиком выступило ООО «Специализированный застройщик «Полат».

