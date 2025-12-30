Омск-Информ
·Политика

Президент Украины собирается уйти после завершения СВО

Владимир Зеленский заявил, что устал.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой пост после завершения российско-украинского конфликта.

– Я уйду из власти после завершения конфликта в Украине. Хочу отдохнуть. Я этого очень сильно хочу, заявил глава страны в интервью в программе Special Report на канале Fox.

14 декабря президент Украины заявил, что не стремится удержаться у власти и готов провести выборы при условии обеспечения безопасности. Новые выборы могут состояться одновременно с референдумом по мирному соглашению.

