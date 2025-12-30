Омск-Информ
·Происшествия

Патроны в холодильнике: за три дня у омичей отобрали 25 пистолетов и ружей

На некоторых нарушителей завели уголовные дела.

Полицейские Омской области за три дня выявили 10 фактов незаконного изготовления и оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. К уголовной ответственности привлекли четырех жителей региона.

Также правоохранители выявили 20 административных правонарушений, связанных с нарушением правил хранения, перевозки и просрочки регистрации оружия. В итоге у жителей региона изъяли 25 единиц оружия, более 600 патронов и порох.

У жителя Называевского района забрали два незарегистрированных ружья с патронами, а также самодельный пистолет и запасную часть к учебной гранате. У жителя Тарского района нашли незарегистрированное ружье, которое он прятал на заднем дворе. У его соседа изъяли 310 патронов калибра 5.6 мм, которые сельчанин хранил в холодильнике.

